Нужно доработать дизайн, отладка и ровное отображение во всех браузерах. Доработать дизайн: где-то чего-то удалить, т.к. осталось от старого стандартного шаблона, где-то добавить, заменить картинку на текст и на оборот. Дизайн должен быть ...
Верстка приватно для Паламарчук Александр
Верстка приватно для Паламарчук Александр
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