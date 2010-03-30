Верстка страницы работающего сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки258 просмотров

Необходимо предложить свой вариант верстки и сверстать страницу сайта исходя из следующего:

1. Страница для переделки - http://wobla.ru/doska/

2. Шапка, подвал страницы должны быть сохранены.

3. На странице должно быть показано 20 последних объявлений

4. Количество и состав рубрик изменен - см. в приложенном файле. Можно показывать на странице только главные рубрики - не обязательно так подробно.

5. Объявления могут быть поданы как в том виде, что и сейчас (но, видимо, снабженные какой-то ссылкой для показа страницы "аналогичные объявления"), так и зарегистрированными пользователями. В случае, если пользователь зарегистрировался, то в объявление должно состоять из двух частей - краткой аннотации, показанной в общем списке, снабженной ссылкой на полный текст объявления с иллюстрациями (может быть несколько) и собственно полного текста.

6. В списке объявлений необходимо встроить рекламу Adsense таким образом, чтобы не нарушались правила системы, но в то же время реклама была сходной с объявлениями.

7. Должно быть место как можно выше для баннера 240х400 пикселей

8. Раздел "Авторынок" - убрать.

9. Где-то сверху должны быть: надпись "подписано на объявления: 253 человека", "актуальных объявлений в базе: 555", ссылка для входа в систему зарегистрированным пользователям, хорошо видна ссылка "добавить объявление".

Общее пожелание - как можно меньше отвлекающих элементов, концентрация на текст объявлений, ссылку "добавить". Со шрифтами, похоже, много не поэкспериментировать, но хотелось бы лучшую читаемость.

Бюджет проекта - 30 WMZ. С выбором исполнителя не спешу. Время на работу тоже не является сдерживающим фактором.

15 лет назад
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать дизайн

    Нужно доработать дизайн, отладка и ровное отображение во всех браузерах. Доработать дизайн: где-то чего-то удалить, т.к. осталось от старого стандартного шаблона, где-то добавить, заменить картинку на текст и на оборот. Дизайн должен быть ...

    DLE
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка требуется

    Требуется натянуть дизайн на phpprobid. Опыт работы обязателен. Стоимость и сроки пишите, предоплаты нету, по результату отзыв.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо сверстать сайт (html или div- без разницы). Общий вид на www.download.asfadel.kz/mird.jpg (psd нет, только jpeg картинка). Плюс в большом круге дожен быть флеш - смена с различными эффектами (например как здесь arttravel.kz) пяти картинок ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка шаблонов под NetCat

    $100

    Нужно сверстать 2 шаблона для 1 сайта (главную и информационную) под движок NetCatCMS Интересуют специалисты имеющие богатый опыт работы с данным движком. Ссылки на примеры выполненных работ обязателен.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад