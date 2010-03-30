Верстка страницы работающего сайта

Необходимо предложить свой вариант верстки и сверстать страницу сайта исходя из следующего:

1. Страница для переделки - http://wobla.ru/doska/

2. Шапка, подвал страницы должны быть сохранены.

3. На странице должно быть показано 20 последних объявлений

4. Количество и состав рубрик изменен - см. в приложенном файле. Можно показывать на странице только главные рубрики - не обязательно так подробно.

5. Объявления могут быть поданы как в том виде, что и сейчас (но, видимо, снабженные какой-то ссылкой для показа страницы "аналогичные объявления"), так и зарегистрированными пользователями. В случае, если пользователь зарегистрировался, то в объявление должно состоять из двух частей - краткой аннотации, показанной в общем списке, снабженной ссылкой на полный текст объявления с иллюстрациями (может быть несколько) и собственно полного текста.

6. В списке объявлений необходимо встроить рекламу Adsense таким образом, чтобы не нарушались правила системы, но в то же время реклама была сходной с объявлениями.

7. Должно быть место как можно выше для баннера 240х400 пикселей

8. Раздел "Авторынок" - убрать.

9. Где-то сверху должны быть: надпись "подписано на объявления: 253 человека", "актуальных объявлений в базе: 555", ссылка для входа в систему зарегистрированным пользователям, хорошо видна ссылка "добавить объявление".

Общее пожелание - как можно меньше отвлекающих элементов, концентрация на текст объявлений, ссылку "добавить". Со шрифтами, похоже, много не поэкспериментировать, но хотелось бы лучшую читаемость.

Бюджет проекта - 30 WMZ. С выбором исполнителя не спешу. Время на работу тоже не является сдерживающим фактором.