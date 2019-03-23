Сверстать и посадить на Wordpress Woocomerce

Добрый день!

Нужно доделать верстку и посадить на Wordpress Woocomerce согласно ТЗ и макету: https://cloud.mail.ru/public/5xsF/Jf9qHz7m8

Сроки 7 дней.

Бюджет: 6000 руб.

Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ.

Работа сделанная по частям (например только верстка) - такая работа считается не выполненной, соответственно оплата за часть проделанной работы не производится. Оплата производится только тогда, когда выполнена вся работа целиком.