Сверстать на дивах макет из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки314 просмотров

Требования: кроссбраузерная блочная верстка, красивый аккуратный HTML код, красивый аккуратный CSS с комментариями.

CSSHTML
14 лет назад
Alina_anweb
Алина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

iskander2525
Николай 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Николай отличный специалист! Все очень быстро и профессионально! Чистый и аккуратный код, все на высоком уровне! Будем работать с ним дальше. Рекомендую всем!
Отличный заказчик. Работать одно удовольствие! Опла мгновенно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

iskander2525
Николай 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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