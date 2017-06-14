Сверстать шапку

Ищем верстальщика с перспективой на дальнейшее сотрудничество. Вёрстка в последствие будет интегрирована в Wordpress и с ней будут постоянно работать. Большая просьба учитывать это при разработке, особенно при создание внутренних страниц. Сверстать нужно без БЭМ и ...