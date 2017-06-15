Нужна верстка 2х страниц

Нужно поправить следующие недочеты в ! мобильной ! версии (скриншоты) 1. КРАСКИ ХОЛИ должно быть написано черным цветом 2. сократить отступ между блоками в половину 3. в блоке с видео бонусом вместо формы должна быть кнопка с попапом, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна АДАПТИВНАЯ верстка двух простых страниц. Верстать по секте бутстрап (от бутстрапа нужна только сетка, никаких скриптов).
На карте должен быть стилизован маркер.
Указывайте цену и сроки.
https://yadi.sk/i/7t1fH7kR3Jkki5
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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