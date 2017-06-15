Нужна верстка 2х страниц

HTML-версткаЗавершен2 заявки151 просмотр
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Нужна АДАПТИВНАЯ верстка двух простых страниц. Верстать по секте бутстрап (от бутстрапа нужна только сетка, никаких скриптов).

На карте должен быть стилизован маркер.

Указывайте цену и сроки. 

https://yadi.sk/i/7t1fH7kR3Jkki5

https://yadi.sk/i/vvgmyrir3JkkhU

7 лет назад
vijo
23 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
anvarismagilov
Анвар 
25 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
7 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
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