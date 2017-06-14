Доработка мобильной версии сайта

Нужно поправить следующие недочеты в ! мобильной ! версии (скриншоты)

1. КРАСКИ ХОЛИ должно быть написано черным цветом

2. сократить отступ между блоками в половину

3. в блоке с видео бонусом вместо формы должна быть кнопка с попапом, точно такая же как на главном экране

4. в блоке Цветной дым и огнетушитель нужно поправить верстку (см. смартфоны, планшетную и десктопную версию)

5. адаптировать размер видео под экран мобильного телефона

Работа оплачивается по факту выполнения.