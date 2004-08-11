Ищем опытного HTML коддера для выполнения задач по верстке. Работа удаленная с оплатой через Webmoney. Обязательно предоставление ссылок на ранее выполненные проекты.
Требуется html-кодер на удаленную работу.
Требуется ручной разбор страниц с внесением их элементов в БД. Оплата сдельная.
Заявки фрилансеров
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