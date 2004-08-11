Требуется html-кодер на удаленную работу.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок381 просмотр

Требуется ручной разбор страниц с внесением их элементов в БД. Оплата сдельная.

HTML
21 год назад
annexisdevelopment
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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