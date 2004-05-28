Требуется специалист в массовых рассылках (балк мейл)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки256 просмотров

Для удаленной работы требуется специалист в рассылке писем. Желательно со своими базами и хостом. Тексты / графика Вам будут предоставлены. Целевая аудитория в основном западная. Возможен вариант эдалт баз. Оплата производится по результату и зависит от качества и количества трафика.

21 год назад
picnic
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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