Ищется специалист в области массовых рассылок (балк мейл) для удаленной работы. Необходимы навыки HTML-верстки и наличие собственных баз данных и хостинга. Тексты и графика будут предоставлены. Целевая аудитория — западные пользователи. Оплата зависит от качества и количества привлеченного трафика, возможен вариант с эдалт базами.
Для удаленной работы требуется специалист в SEO (Google, MSN)
Необходимо поднять практически с нуля западный ресурс. Более конкретно необходимо:
1. Составить четкий промо план (краткосрочно и долгосрочно)
2. Проанализировать существующий список ключевых слов
3. Определить сайты где лучше разместить ссылки на ресурс и провести работу по добавлению этих ссылок
4. Поднять посещаемость до 25,000 в месяц на первом этапе и получить соотв. PR.
5. Давать рекомендации по добавлению нового контента (новых страниц) с учетом оптимизации и наращивания посещаемости.
6. Интересуют профессионалы, не просто знающие теорию - теорию мы и сами знаем!
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