Необходимо поднять практически с нуля западный ресурс. Более конкретно необходимо:

1. Составить четкий промо план (краткосрочно и долгосрочно)

2. Проанализировать существующий список ключевых слов

3. Определить сайты где лучше разместить ссылки на ресурс и провести работу по добавлению этих ссылок

4. Поднять посещаемость до 25,000 в месяц на первом этапе и получить соотв. PR.

5. Давать рекомендации по добавлению нового контента (новых страниц) с учетом оптимизации и наращивания посещаемости.

6. Интересуют профессионалы, не просто знающие теорию - теорию мы и сами знаем!