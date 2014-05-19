Требуется сверстать сайт. Дизайн наш

Нужно сверстать в сжатые сроки презентацию на HTML5. Файлы и техническое задание можно найти: http://www.ex.ua/77737659 Пример готовой презы только на флеше, (справа внизу переключатель слайдов): https://dl.dropboxusercontent.com/u/73075337/vitaprost_rus.swf Работа на постоянной основе. Количество похожих презентаций 30 шт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем веб-мастера ТОЛЬКО из КИЕВА!!! Оплата будет налом. Будут с вами встречи и обсуждения будущего сайта. Нужно сверстать всё и запустить на хостинге Мирохоста. Домен уже куплен. Дизайна сайта пока нет. Но я нарисую. Мне нужна будет только Ваша консультация. И мы обязательно должны будем с Вами встретится всё обсудить. А пока в 2-х словах: сайт будет состоять из 3-х страни: головна, послуги, галерея. Презентационный сайт-визитка. Очень простой. На перовй вкладке будет:шапка с логотипом и контактами, кнопкой фейсбука чуть ниже, плашка с акциями, которые будут регулярно менятся, поэтому веб-лансер нужен на долгое сопровожденние. На второй вкладвке будет перечень послуг с фотографиями и ценами, которые тоже будут менятся, регулярное сопровождение. И Фотогалерея - тоже будет постоянно дополняться-обновляться новыми фотографиями.
На сейчас срочно нужно написать фразу: сайт в разработке, ждем вас в июне.
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