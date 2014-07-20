Верстка мини-сайта на HTML или CMS

Доброго времени суток, коллеги! Нам необходим frontend разработчик (xhtml, html, javascript, css) для переведения одной из наших панелей управления на Twitter Bootstrap. У Вас будет шаблон для проведения работы. Дело в том, что одну из наших ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна:
- валидная по w3c верстка сайта в HTML.
- кроссбраузерная (в том числе Mac, Iphone, Ipad — не адаптивная, но чтобы отображалось на планшетах и мобильниках без пробелем)
В дизайне видно, что много повторяющихся блоков, что упростит работы.
В дизайне пока 7 уникальных страниц, на подходе еще 2, но они маленькие на 1 экран и не сложные (контакты, сертификаты (галерея однотипных файлов)
+ простой калькулятор на PHP.
Подбробное ТЗ и функционал — исполнителю.
Макет 1 сложной страницы прикреплен (всего сложных 3), остальные вышлю исполнителю.
Исполнители с аккаунтами до 6 мес. и менее 5 отзывами не рассматриваются!!!
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