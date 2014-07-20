Верстка мини-сайта на HTML или CMS

Нужна:

- валидная по w3c верстка сайта в HTML.

- кроссбраузерная (в том числе Mac, Iphone, Ipad — не адаптивная, но чтобы отображалось на планшетах и мобильниках без пробелем)

В дизайне видно, что много повторяющихся блоков, что упростит работы.

В дизайне пока 7 уникальных страниц, на подходе еще 2, но они маленькие на 1 экран и не сложные (контакты, сертификаты (галерея однотипных файлов)

+ простой калькулятор на PHP.

Подбробное ТЗ и функционал — исполнителю.

Макет 1 сложной страницы прикреплен (всего сложных 3), остальные вышлю исполнителю.

Исполнители с аккаунтами до 6 мес. и менее 5 отзывами не рассматриваются!!!