Верстка мини-сайта на HTML или CMS

$150
HTML-версткаЗавершен7 заявок262 просмотра
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Нужна:

- валидная по w3c верстка сайта в HTML.

- кроссбраузерная (в том числе Mac, Iphone, Ipad — не адаптивная, но чтобы отображалось на планшетах и мобильниках без пробелем)

В дизайне видно, что много повторяющихся блоков, что упростит работы.

В дизайне пока 7 уникальных страниц, на подходе еще 2, но они маленькие на 1 экран и не сложные (контакты, сертификаты (галерея однотипных файлов)

+ простой калькулятор на PHP.

Подбробное ТЗ и функционал — исполнителю.

Макет 1 сложной страницы прикреплен (всего сложных 3), остальные вышлю исполнителю.

Исполнители с аккаунтами до 6 мес. и менее 5 отзывами не рассматриваются!!!

HTML
10 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kirill999
Евгеньев 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$150
2 дня
Проект сделал нормально. На связи был часто.
Cработали
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