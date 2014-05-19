Требуется переверстать шаблон.

HTML-версткаЗавершен12 заявок153 просмотра
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Задача в кратце:

Есть шаблон, в нем есть пара лишних блоков.

Нужно убрать эти блоки.

HTML, CSS и местами JQuery.

10 лет назад
NetSkriper
Алексей 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Nikolai1
Николай 
25 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Рекомендую Николая, как ответственного исполнителя. Надеюсь на длительное сотрудничество с ним.
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