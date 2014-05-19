Требуется переверстать шаблон.

Требуется отверстать 5 страничек. 1 страничка уже есть(Главная). Лучше писать сразу в скайп. Оплата поэтапная. Без предоплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача в кратце:
Есть шаблон, в нем есть пара лишних блоков.
Нужно убрать эти блоки.
HTML, CSS и местами JQuery.
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