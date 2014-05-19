Требуется переверстать шаблон.

Требуется верстальщик для адаптивной вёрстки.ПРИ ОТКЛИКЕ ПИШИТЕ ЦЕНУ в WMR.Отклики без цены рассматриваться не будут: По вакансии в контексте цены: 1)Много платить не готов,цена для меня играет важную роль 2)В случае успешного сотрудничества сотрудничество будет постоянным,сайтов буду делать ...