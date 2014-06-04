Сайт на Joomla

HTML-версткаЗавершен9 заявок194 просмотра
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Необходимо сделать внутренние страницы сайта на CMS Joomla.

Образцы страниц предоставим.

Готовы рассмотреть все, интересные предложения дизайна внутренних страниц.

Joomla
10 лет назад
vladw
58 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nutii
Антон 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Антон быстро разобрался с поставленной задаче. Выполнил проект отлично и в установленный срок. Компания UNINTEL благодарит Антона за выполненную работу. Желаем творческих успехов и достижения целей!
Отличный заказчик, задача поставлена корректно. Все необходимое для работы предоставил. Оплату произвел без задержек, после сдачи проекта. Рекомендую. Рад сотрудничеству.
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