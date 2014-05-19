Валидная w3c верстка выпадающего меню

Здравствуйте!

Ищу верстальщика который уметь верстать с ресайзами @media only screen

- Валидный код и минимум классов.

- Менюшка должна открываться в ие7 хотябы в примитивном виде.

- Желательно без js для новых браузеров с html5 а для старых с js но js не грузить для новых.

- Никаких лишних отступов не нужно делать.

- Очень желательно все сделать как в псд, но если какие то моменты будут дополнительно мусорить код я готов обсудить их.

- Кроссбраузерность должна быть на разных устройствах в т. числе айфонах.

Скриншот в приложении. жду от вас цены и сроки.

Всем заранее спасибо!