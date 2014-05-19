Требуется адаптивная вёрстка

Требуется верстальщик для адаптивной вёрстки.ПРИ ОТКЛИКЕ ПИШИТЕ ЦЕНУ в WMR.Отклики без цены рассматриваться не будут:

По вакансии в контексте цены:

1)Много платить не готов,цена для меня играет важную роль

2)В случае успешного сотрудничества сотрудничество будет постоянным,сайтов буду делать много.Потому и ищу подешевле,потому что переплатить 1 раз и переплатить 10 раз не одно и тоже

Структурно сайт и главная будут похожи на http://serialu.net/

Будет страница с фотками,где левый блок будет оставаться на месте,а на месте правого блока будут фотки http://serial-fizruc.ru/foto/ http://serial-fizruc.ru/foto/foma/. Будет плеер по типу http://serial-fizruc.ru/smotret/