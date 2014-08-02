Верстка под мобильные устройства

HTML-версткаЗавершен6 заявок158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима верстка не сложных лендинг пейдж под мобильные устройства (разрешения 240x320, 320x480, 480x800) с использованием анимации JQuery. Корректное отображение в Opera Mini, Android Webkit, Chrome.

Страниц много, возможно сотрудничество более чем с одним исполнителем.

Все подробности при переписке.

Пример: http://androidantivirus.co/au/zzl/am/scan.php

10 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
GekaBrs
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Евгений отличный верстальщик, все задания выполняются в полном объеме и в кратчайшие сроки. Продолжаем сотрудничество.
Доволен сотрудничеством с Александром! Всегда четкое ТЗ и своевременная оплата. Всем рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Поправить верстку страницы на существующем сайте

    Нужно исправить верстку на существующем сайте (bootstrap) Задача вывода столбцов 1-2-3 4-5-6 7-8-9 журнального типа, т.е. столбцы 1-2-3 могут быть разной высоты, а 4-5-6 "приклеиваться" к ним снизу вне зависимости от их высоты. 7-8-9, соответственно к низу 4-5-6

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать верстку

    Необходимо сделать верстку для туристического сайта. Требования: 1. Резина 1000рх до 1300рх 2. HTML,CSS, JS. 3. Страница должна проходить валидацию без ошибок. 4. У страницы должен быть указан title и мета-теги description и keywords.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка главной странички

    $50

    Нужно качественно и адаптивно сверстать главную страничку. Чтобы корректно отображалась на планшетах, смартфонах и мобильных. Чтобы ничего не ехало на айфоне. Быстро.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка и натяжка сайта (DLE) (редизайн)

    Доброго времени суток! Сделали редизайн небольшого сайта, нужна переВерстка сайта и его натяжка. Правок в дизайне было крайне мало, в основном мелочи, но все это нужно сделать. Полностью сайт переверстывать не нужно. Примеры макетов и сайт покажу в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать лэндинг

    $50

    Требуется создать простую Landing page до 1500р. страница должна быть предельно простая, с легким постельным фоном, формами подписки, видео, запускающимся автоматически.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правка верстки страницы под Оперу 9.6

    Необходимо подправить верстку страницы для корректного отображения в Opera 9.6 В других браузерах страница отображается корректно. На картинке: вверху – то, что должно быть, внизу – как отображается сейчас в Опере. В предложении, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад