Верстка под мобильные устройства

Нужно исправить верстку на существующем сайте (bootstrap) Задача вывода столбцов 1-2-3 4-5-6 7-8-9 журнального типа, т.е. столбцы 1-2-3 могут быть разной высоты, а 4-5-6 "приклеиваться" к ним снизу вне зависимости от их высоты. 7-8-9, соответственно к низу 4-5-6
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка не сложных лендинг пейдж под мобильные устройства (разрешения 240x320, 320x480, 480x800) с использованием анимации JQuery. Корректное отображение в Opera Mini, Android Webkit, Chrome.
Страниц много, возможно сотрудничество более чем с одним исполнителем.
Все подробности при переписке.
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