Верстка под мобильные устройства

Доброго времени суток! Сделали редизайн небольшого сайта, нужна переВерстка сайта и его натяжка. Правок в дизайне было крайне мало, в основном мелочи, но все это нужно сделать. Полностью сайт переверстывать не нужно. Примеры макетов и сайт покажу в ...