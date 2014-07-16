Поправить верстку страницы на существующем сайте

HTML-версткаЗавершен3 заявки137 просмотров
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Нужно исправить верстку на существующем сайте (bootstrap)

Задача вывода столбцов

1-2-3

4-5-6

7-8-9

журнального типа, т.е. столбцы 1-2-3 могут быть разной высоты, а 4-5-6 "приклеиваться" к ним снизу вне зависимости от их высоты.

7-8-9, соответственно к низу 4-5-6

10 лет назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Очень качественная верстка! Рекомендую!
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