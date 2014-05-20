Сделать верстку

HTML-версткаЗавершен22 заявки209 просмотров
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Необходимо сделать верстку для туристического сайта.

Требования:

1. Резина 1000рх до 1300рх

2. HTML,CSS, JS.

3. Страница должна проходить валидацию без ошибок.

4. У страницы должен быть указан title и мета-теги description и keywords.

10 лет назад
Vixen84
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
GekaBrs
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
Евгений отличный исполнитель, заказывал у него верстку главной страницы для туристического сайта, соотношение цена качество на 5+ Очень приятный в общении все понимает с полуслова. В общем очень доволен сотрудничеством, буду заказывать еще.
Сотрудничеством очень доволен! Работали по предоплате, ставит четкое задание, приятен в общении. Рекомендую!
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