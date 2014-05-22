Верстка страницы сайта

HTML-версткаЗавершен10 заявок146 просмотров
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Есть макет в PSD (прилагается).

Нужно сверстать главную страницу, верстка на div (не табличная).

Необходимо корректное отображение в броузерах:

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, а также на смартфонах и планшетах.

HTML должен быть валидным, проверка валидности http://validator.w3.org/

Баннер нужно сверстать в виде слайд-шоу (но без кнопок пролистывания).

Примерную структуру HTML, как нужно сверстать меню и новости, вышлю дополнительно.

Укажите пожалуйста сроки, цену.

10 лет назад
sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
10 лет назад
$30
3 дня
Все в срок, качественно, всегда на связи. Приятно работать с профессионалом. Благодарю за работу!
Приятно работать с Александром! Спасибо!
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