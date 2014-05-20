Исправить форму сайта

Есть одностраничник, к нему нужно изменить и настроить форму обратной связи.

Что бы форма автоматически высылала на мой почтовый ящик email c данными контакта

добавить дополнительный блок: "дата заезда, дата выезда"

А так же исправить флажки ,что бы они были по центру.

http://kpac.myjino.ru/odo/index.html