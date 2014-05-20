Исправить форму сайта

Требуется верстальщик для адаптивной вёрстки.ПРИ ОТКЛИКЕ ПИШИТЕ ЦЕНУ в WMR.Отклики без цены рассматриваться не будут: По вакансии в контексте цены: 1)Много платить не готов,цена для меня играет важную роль 2)В случае успешного сотрудничества сотрудничество будет постоянным,сайтов буду делать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть одностраничник, к нему нужно изменить и настроить форму обратной связи.
Что бы форма автоматически высылала на мой почтовый ящик email c данными контакта
добавить дополнительный блок: "дата заезда, дата выезда"
А так же исправить флажки ,что бы они были по центру.
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