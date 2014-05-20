Исправить форму сайта

HTML-версткаЗавершен1 заявка110 просмотров
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Есть одностраничник, к нему нужно изменить и настроить форму обратной связи.

Что бы форма автоматически высылала на мой почтовый ящик email c данными контакта

добавить дополнительный блок: "дата заезда, дата выезда"

А так же исправить флажки ,что бы они были по центру.

http://kpac.myjino.ru/odo/index.html

10 лет назад
pankp
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Отличный помощник! Понравилась оперативность!А так же что смог про диагностировать сайт и выявить дополнительные проблемы и решить их.!
Постоянный онлайн, живое и вежливое общение. Оплата без задержек. Прекрасный пример успешного сотрудничества.
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