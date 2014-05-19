Лендинг для конкурса

Нужно создать лэндинг под конкурс. Нужен дизайн и сборка.

Лэндинг должен содержать следующие разделы:

1. Главная , что то типа этого http://yalutorovsk.sdvor-dom.com/winners

2. Призы

3. Участники. Эта страничка должна иметь подобный вид http://www.bi-zon.ru/konkurs/voting/2013/

4. страница работы участника, что то подобное, под фото должны быть кнопки поделиться со счетчиками

http://www.bi-zon.ru/konkurs/voting/2013/02/

5. Условия конкурса

6. Победители

7. Подать заявку (страница с контактами)

Желательно, если странички не будут иметь базу данных

Интересует бюджет и ваше портфолио. Сроки.