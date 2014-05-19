Лендинг для конкурса

HTML-версткаЗакрыт7 заявок205 просмотров
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Нужно создать лэндинг под конкурс. Нужен дизайн и сборка.

Лэндинг должен содержать следующие разделы:

1. Главная , что то типа этого http://yalutorovsk.sdvor-dom.com/winners

2. Призы

3. Участники. Эта страничка должна иметь подобный вид http://www.bi-zon.ru/konkurs/voting/2013/

4. страница работы участника, что то подобное, под фото должны быть кнопки поделиться со счетчиками

http://www.bi-zon.ru/konkurs/voting/2013/02/

5. Условия конкурса

6. Победители

7. Подать заявку (страница с контактами)

Желательно, если странички не будут иметь базу данных

Интересует бюджет и ваше портфолио. Сроки.

10 лет назад
MasterFunky
Артем 
40 летТурция
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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