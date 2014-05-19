Верстка сайта партнерской программы агрегатора

Нужно создать лэндинг под конкурс. Нужен дизайн и сборка. Лэндинг должен содержать следующие разделы: 1. Главная , что то типа этого http://yalutorovsk.sdvor-dom.com/winners 2. Призы 3. Участники. Эта страничка должна иметь подобный вид http://www.bi-zon.ru/konkurs/voting/2013/ 4. страница работы участника, что то подобное, ...
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необходима верстка главной страницы сайта. исходники пришлю на почту.
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