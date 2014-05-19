Перевести панель управления на Twitter Bootstrap

Доброго времени суток, коллеги!

Нам необходим frontend разработчик (xhtml, html, javascript, css) для переведения одной из наших панелей управления на Twitter Bootstrap. У Вас будет шаблон для проведения работы. Дело в том, что одну из наших панелей управления мы уже перевели на Twitter Bootstrap, а вторую необходимо перевести по аналогии, чтобы впоследствии можно было легко склеить две панели управления в одну (т.е. должна быть схожая структура по организации файлов и абсолютно схожий UI)

С чем вы столкнетесь приступив к работе?

1) +/- 125 файлов на twig'e, которые надо будет перевести на Twitter Bootstrap. Файлы не очень большие, типовой файл выглядит примерно так http://yadi.sk/d/5S1GhE6pQixw7

2) Ошибки в xHTML'e и HTML'e которые надо будет исправить

3) jQuery и обязательно Plupload в больших количествах

Какие знания надо иметь для выполнения данной работы?

1) Система контроля версий Mercurial

2) Опыт работы с шаблонизатором Twig и фреймворком Twitter Bootstrap

3) Небольшой опыт в backend логике на PHP, чтобы вы могли быстро разобраться, что ошибка не у Вас в коде

4) Обязательно отличное понимание принципов верстки div'ами

Вы будете работать в паре c backend разработчиком, который оперативно исправит код если Вы найдете ошибку.

Работа достаточно простая и типовая, но получить ее можно будет только после прохождения собеседования по Skype, дабы я мог убедиться в Вашей компетентности для выполнения данной работы. Ориентируемся на сумму примерно 1000$ (все +/- предложения обязательно будут рассматриваться).

Способ оплаты - любой удобный Вам. Рассматриваем только варианты после полного завершения цикла работ или через безопасную сделку.

По срокам все очень жестко - не более 2-х недель, хотя по моему опыту и недели там будет достаточно.

Также обязательны ежедневные отчеты в свободной форме о проделанной работе и слитые в mercurial изменения, чтобы я видел, что работа движется, а также отвечал на все возникающие вопросы. Если нас устроит совместное сотрудничество - будем работать на постоянной основе (запросто возможен fulltime с окладом)