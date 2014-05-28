Сверстать сайт с ajax

Требуется отверстать 5 страничек. 1 страничка уже есть(Главная). Лучше писать сразу в скайп. Оплата поэтапная. Без предоплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать сайт, чтобы всплывала информация такого типа, как в примере http://goo.gl/gj2pvf
Объем такой же.
Когда договоримся - предоставляю PSD, на выходе толжно получится HTML + CSS + по такому типу появляться информация (как в примере).
Если сработаемся - будет еще 2 проекта.
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