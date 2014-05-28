Сверстать сайт с ajax

$50
HTML-версткаЗавершен6 заявок189 просмотров
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Нужно сверстать сайт, чтобы всплывала информация такого типа, как в примере http://goo.gl/gj2pvf

Объем такой же.

Когда договоримся - предоставляю PSD, на выходе толжно получится HTML + CSS + по такому типу появляться информация (как в примере).

Если сработаемся - будет еще 2 проекта.

Ajax
10 лет назад
uarichs
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
GekaBrs
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$80
2 дня
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