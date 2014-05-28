Сверстать сайт с ajax

Нужно сверстать сайт, чтобы всплывала информация такого типа, как в примере http://goo.gl/gj2pvf

Объем такой же.

Когда договоримся - предоставляю PSD, на выходе толжно получится HTML + CSS + по такому типу появляться информация (как в примере).

Если сработаемся - будет еще 2 проекта.