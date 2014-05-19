Скрипт конструктора кейсов на html5

Необходимо сверстать и посадить на Вордпресс 3 абсолютно идентичных сайта (Там только картинки и слова меняются). Макеты в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день всем.
Необходимо сделать онлайн-конструктор панелей на телефон из фото с наложением фильтров и тд.
Оплата почасовая 400р/час, объем работы до 40 часов.
Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества со специалистом по front-end данного проекта, ищем прежде всего порядочного и не боящегося нестандартных задач человека.
Требования:
- адекватный, думающий и грамотный специалист;
- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;
- HTML 4/5, CSS 3, JS, jQuery;
- опыт верстки под определенные движки/чистой верстки (с примерами);
- желание учиться и применять новые технологии.
Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ.
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