Скрипт конструктора кейсов на html5

$500
HTML-версткаЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Добрый день всем.

Необходимо сделать онлайн-конструктор панелей на телефон из фото с наложением фильтров и тд.

Оплата почасовая 400р/час, объем работы до 40 часов.

Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества со специалистом по front-end данного проекта, ищем прежде всего порядочного и не боящегося нестандартных задач человека.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- HTML 4/5, CSS 3, JS, jQuery;

- опыт верстки под определенные движки/чистой верстки (с примерами);

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ.

HTML
10 лет назад
rkotanaev
Котанаев 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва
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