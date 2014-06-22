Сверстать 3 одностраничника

$120
HTML-версткаЗавершен9 заявок241 просмотр
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Необходимо сверстать и посадить на Вордпресс 3 абсолютно идентичных сайта (Там только картинки и слова меняются). Макеты в приложении.

10 лет назад
Amadei88
Тимур 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
artos-
Артем 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$120
3 дня
Работа выполнена, не полностью и не в срок.
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