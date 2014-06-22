Сверстать 3 одностраничника

Нужно сверстать сайт, чтобы всплывала информация такого типа, как в примере http://goo.gl/gj2pvf Объем такой же. Когда договоримся - предоставляю PSD, на выходе толжно получится HTML + CSS + по такому типу появляться информация (как в примере). Если сработаемся ...