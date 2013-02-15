Требуется верстальщик

Приветствую! Необходимо портировать шаблон от CMS Joomla! в обычную статику. На выходе необходимо получить полностью рабочие страницы (их будет три) со скриптами (JS) и стилями (CSS), НО ТОЛЬКО КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО ЗАДЕЙСТВОВАНЫ!!! Т.е. в статичном шаблоне нет ...