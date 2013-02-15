Требуется верстальщик

HTML-версткаЗакрыт29 заявок324 просмотра
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В студию на удаленную работу требуется верстальщик.

Требования: Ответственность, соблюдение сроков, валидная верстка.

При удачном сотрудничестве возможна работа в офисе.

тел: 099-75-95-271 067-5615874 Виктор

[email protected]

11 лет назад
ladya90
Виктор 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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