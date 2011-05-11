Удаленный верстальщик под Битрикс и Joomla

HTML-версткаЗакрыт5 заявок225 просмотров
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Здравствуйте.

Для удаленной работы нужен верстальщик на Битрикс и Joomla.

Требования:

Кросбраузерная верстка дивами, ответственность, соблюдение сроков, наличие в сети 2 часа в день с 9 до 18 по московскому времени.

Предлагаем:

Деньги. Оплата любым удобным для вас способом: электронные деньги, СБС, для россиян возможна оплата на счет в банке.

В предложении укажите ссылки на сверстанные вами сайты и стоимость часа работы.

Спасибо.

Joomla
13 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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