Удаленный верстальщик под Битрикс и Joomla

Здравствуйте.

Для удаленной работы нужен верстальщик на Битрикс и Joomla.

Требования:

Кросбраузерная верстка дивами, ответственность, соблюдение сроков, наличие в сети 2 часа в день с 9 до 18 по московскому времени.

Предлагаем:

Деньги. Оплата любым удобным для вас способом: электронные деньги, СБС, для россиян возможна оплата на счет в банке.

В предложении укажите ссылки на сверстанные вами сайты и стоимость часа работы.

Спасибо.