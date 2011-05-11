Удаленный верстальщик под Битрикс и Joomla

Есть вакансия верстальщика. Работа удаленно, оплата сдельно попроектно. В месяц около восьми проектов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Для удаленной работы нужен верстальщик на Битрикс и Joomla.
Требования:
Кросбраузерная верстка дивами, ответственность, соблюдение сроков, наличие в сети 2 часа в день с 9 до 18 по московскому времени.
Предлагаем:
Деньги. Оплата любым удобным для вас способом: электронные деньги, СБС, для россиян возможна оплата на счет в банке.
В предложении укажите ссылки на сверстанные вами сайты и стоимость часа работы.
Спасибо.
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