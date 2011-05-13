Верстальщик PSDtoHTML

Есть вакансия верстальщика. Работа удаленно, оплата сдельно попроектно. В месяц около восьми проектов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянных разовых попроектных работ, хорошие знания качественной HTML верстки и последних стандартов, верстка под основные CMS/CMF.
ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ, компании, студии и команды не интересуют!
От Вас:
1. ИФ, дата рождения
2. Контакты: город физического нахождения, контактный телефон , ICQ, Skype, email
3. Портфолио: небольшой список работ (отражающий ваш уровень профессионализма)
4. Сертификаты, дипломы, награды: если есть
Выбранный специалист может сразу же приступить к работе по текущему проекту после обсуждения деталей (т.е. оставляя заявку учтите свободность вашего времени для работы сразу после положительного ответа в объеме не менее 3-8 часов в сутки)
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