HTML верстальщик на постоянной основе

HTML-версткаЗакрыт15 заявок326 просмотров
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Требуется HTML верстальщик, для решения всех вопросов по верстке в нашей компании.

Мы занимаемся созданием сайтов, порталов и других интернет проектов.

Требования:

- энтузиазм

- хорошее знание и специализация в верстке

- блочная верстка

- кроссбраузерность

- хорошее знание css

- знание js

- возможность общаться в телефонном режиме

- постоянная доступность в течении рабочего дня

Оплата сдельная по факту выполненных работ.

Задания есть на каждый день!

HTML
13 лет назад
dtar
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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