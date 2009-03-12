Верстка форума

Я никогда не видела настолько слаженой работы! Ребята четко знают сколько времени понадобится для той или иной работы и идеально соблюдают сроки. Уровень профессионализма настолько высокий, что я сама себе завидую, что они оставили заявку на моем проекте, а я решила с ними сотрудничать! Спасибо вам за прекрасную работу. Вдальнейшем буду сотрудничать только с ними! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!