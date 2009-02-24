Изменение внешнего вида

Есть сайт на DLE

MnogoVsego.com.ua

Необходимо на главной странице сайта сделать вывод по одной новости из каждой категории (в 2 столбца), а уже при нажатии на соотв. категорию - все новости данной категории отображаются стандартно (блогом)

Вот пример того что хочу видеть на главной, только это в джумле:

http://template15.joomlart.com/ja_teline_ii

Выберу исполнителя по наименьшей цене, возможно сделаю сам, необходимо только объяснить как)

ICQ 329000667