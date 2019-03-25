Верстка лендинга

HTML-версткаЗакрыт55 заявок372 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Нужно сверстать лендинг по готовому макету.

На начальном этапе интересует примерная стоимость и сроки.

Все детали можем обсудить при личном общении. 

5 лет назад
guest_1553510131696
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка e-mail письма для рассылки

    Добрый день!   Для целей рассылки по базе необходимо сверстать e-mail письмо и листовку в приложение. https://drive.google.com/file/d/1xuMYRFGnknvumKbLOee8EfVeGqYHcUl1/view?usp=sharing

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка и программирование сайта по готовому макету

    $900

    1. Задача – верстка сайта по готовому макету, с учетом всех стандартов. Строго пиксель в пиксель.  2. Задача – это полная натяжка сайта на МОД Х рево. Полное наполнение, мета описание. Профессиональные знания ОТ и ДО ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать и посадить на Wordpress Woocomerce

    $100

    Добрый день! Нужно доделать верстку и посадить на Wordpress Woocomerce согласно ТЗ и макету: https://cloud.mail.ru/public/5xsF/Jf9qHz7m8 Сроки 7 дней. Бюджет: 6000 руб. Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ. Работа сделанная по частям (например только ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта художника

    Нужно сверстать сайт художника. Примерно 6 типов страниц с адаптивной версткой под 3 размера (320, 768, 1280). некоторые страницы имеют анимацию. На все максимум 1 месяц Перед началом работы пришлите ссылки на ваши работы и сообщите ваш ...

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подправить мобильное меню

    Есть шаблон https://demo.proteusthemes.com/buildpress-landing-page/?ifc=1 Нет времени править мобильное меню! Надо дописать пару стилей чтобы при нажатии выпадало а не развернутое было!

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Мелкие доработки на Opencart 3

    1. Изменить название доставки,вместо стандартного "Доставка по городу". 2. Убрать промежуточную страницу корзины,чтоб сразу выводило на страницу "Оформить заказ". (на скрине,страница,которую убрать). 3. Убрать значки "В закладки", "В сравнение",которые появляются,когда наводишь на товар в общем каталоге.

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка одностраничника

    Нужно сверстать одностраничник. Во вложении превью макета. Заявки без цены не рассматриваю. Низкая цена является приоритетом в выборе исполнителя.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скопировать вёрстку

    $8

    Нужно скопировать вёрстку одной страницы для размещения на новом домене. Для этого нужно учесть все пути (сделать их относительными) и проверить работоспособность скриптов и правильную загрузку всех подключаемых ресурсов. Также заменить часть текста (номер и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад