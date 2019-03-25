Верстка лендинга

Добрый день! Для целей рассылки по базе необходимо сверстать e-mail письмо и листовку в приложение. https://drive.google.com/file/d/1xuMYRFGnknvumKbLOee8EfVeGqYHcUl1/view?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужно сверстать лендинг по готовому макету.
На начальном этапе интересует примерная стоимость и сроки.
Все детали можем обсудить при личном общении.
- Похожие заказы
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $900
1. Задача – верстка сайта по готовому макету, с учетом всех стандартов. Строго пиксель в пиксель. 2. Задача – это полная натяжка сайта на МОД Х рево. Полное наполнение, мета описание. Профессиональные знания ОТ и ДО ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт5 лет назад
https://drive.google.com/open?id=1aarssQq7tCDwLsQVxXrMEO4PavDOPxmb Скрины и тз к верстке. От исполнителя нужен срок и цена.HTML-верстка19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Добрый день! Нужно доделать верстку и посадить на Wordpress Woocomerce согласно ТЗ и макету: https://cloud.mail.ru/public/5xsF/Jf9qHz7m8 Сроки 7 дней. Бюджет: 6000 руб. Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ. Работа сделанная по частям (например только ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сверстать сайт художника. Примерно 6 типов страниц с адаптивной версткой под 3 размера (320, 768, 1280). некоторые страницы имеют анимацию. На все максимум 1 месяц Перед началом работы пришлите ссылки на ваши работы и сообщите ваш ...HTML-верстка35 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть шаблон https://demo.proteusthemes.com/buildpress-landing-page/?ifc=1 Нет времени править мобильное меню! Надо дописать пару стилей чтобы при нажатии выпадало а не развернутое было!HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Собственно необходимо сверстать и натянуть на движок (порекомендовать какой). Интересует цена и сроки. Дизайн прилагаю.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт5 лет назад
1. Изменить название доставки,вместо стандартного "Доставка по городу". 2. Убрать промежуточную страницу корзины,чтоб сразу выводило на страницу "Оформить заказ". (на скрине,страница,которую убрать). 3. Убрать значки "В закладки", "В сравнение",которые появляются,когда наводишь на товар в общем каталоге.Завершен5 лет назад
Нужно сверстать одностраничник. Во вложении превью макета. Заявки без цены не рассматриваю. Низкая цена является приоритетом в выборе исполнителя.Завершен5 лет назад
- $8
Нужно скопировать вёрстку одной страницы для размещения на новом домене. Для этого нужно учесть все пути (сделать их относительными) и проверить работоспособность скриптов и правильную загрузку всех подключаемых ресурсов. Также заменить часть текста (номер и ...Завершен5 лет назад