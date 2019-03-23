Необходима верстка с адаптивом

Добрый день! Нужно доделать верстку и посадить на Wordpress Woocomerce согласно ТЗ и макету: https://cloud.mail.ru/public/5xsF/Jf9qHz7m8 Сроки 7 дней. Бюджет: 6000 руб. Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ. Работа сделанная по частям (например только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://drive.google.com/open?id=1aarssQq7tCDwLsQVxXrMEO4PavDOPxmb
Скрины и тз к верстке.
От исполнителя нужен срок и цена.
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