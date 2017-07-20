Верстка макетов бокс

один из немногих фрилансеров, которому есть за что поставить 5 баллов из 5 (что происходит очень редко). Пока другие прицениваются и разбираются, говорят, что всё сложно, делает дело, оперативно, четко, и берёт за работу адекватные деньги. В общем, рекомендую, в правильном выборе не сомневайтесь!