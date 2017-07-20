Необходимо изменить отображение товаров в VirtueMart Joomla! 3.6.5 VirtueMart 3.0.18
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка макетов бокс 3500 рублей сроки до 14.07.2017
исходники https://drive.google.com/file/d/0B2vRpsDDcZ1hdUVha0Nxc3RIck0/view
- Похожие заказы
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима верстка нескольких страниц проекта. Верстка не адаптивная, элементы просто должны масштабироваться под размеры окна. На странице main нужно будет подключить javascript слайдеры (по вашему усмотрению). На странице case не нужно копировать весь текст, можно сверстать ...Завершен6 лет назад
Нужна кроссбраузерная верстка странички, есть макеты в псд под веб, планшет, смартфон. Из особенностей - слайдер в шапке и меню-гамбургер для всех версийЗавершен6 лет назад
[b][i]Ищу опытного верстальщика.[/i][/b] Для начала нужно сделать калькулятор, если мы сработаемся будет достаточно много заказов. [b]Калькулятор :[/b] На лендинг сделать сложный калькулятор стоимости! Пример идентичный есть! Подробности обсудим с исполнителем! Вот посмотрите калькулятор на этом сайте: https://profelektrika.ru/ u нужно сделать ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LSF6pwsjoJ3cfWfXmQ6a4p1d8nC69jFhM_DQfxIElFg/edit#gid=0 - Задачи Надо сделать сегодняЗавершен5 лет назад
- $40
Требуется сверстать лендинг. Сроки - пять дней с момента утверждения кандидата. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ при отклике на проект. Подробности обсудим с кандидатами.HTML-верстка34 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Переверстать лендинг, который был сверстан жестко и неправильно. И рассчитан только на экран шире 1200.Завершен6 лет назад
Необходимо внести изменения мобильную версию сайта интернет магазина на Insales по PSD макету. Опыт работы в insales приветствуется!HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Срок: до 11.07.17 12:00 МСК Стоимость 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Скоросто загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ При отписке на проекты прикрепляйте примеры работ. Все подробности проекта обсудим с кандидатами.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо внести правки на сайт iris-psy.ru [list][*]Сделать, чтобы сайт помещался по ширине на экран. Сейчас он обрезается на сотовом и на ноутбуке. [*]В верхнюю красную плашку добавить кнопку "Корзина". [*]Блок "Добавить в корзину" на странице товара сделать по ...Завершен6 лет назад