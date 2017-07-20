Верстка макетов бокс

HTML-версткаЗавершен13 заявок245 просмотров
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Верстка макетов бокс  3500 рублей сроки до 14.07.2017

исходники https://drive.google.com/file/d/0B2vRpsDDcZ1hdUVha0Nxc3RIck0/view

6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Ruenes
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
5 дней
один из немногих фрилансеров, которому есть за что поставить 5 баллов из 5 (что происходит очень редко). Пока другие прицениваются и разбираются, говорят, что всё сложно, делает дело, оперативно, четко, и берёт за работу адекватные деньги. В общем, рекомендую, в правильном выборе не сомневайтесь!
С Антоном приятно иметь дело. Задание четкое, оплата своевременная. Профессионал. Рекомендую!
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