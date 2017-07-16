Адаптивная верстка веб-странички

HTML-версткаЗавершен25 заявок275 просмотров
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Нужна кроссбраузерная верстка странички, есть макеты в псд под веб, планшет, смартфон.

Из особенностей - слайдер в шапке и меню-гамбургер для всех версий

6 лет назад
alowell
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Maxseem84
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$30
4 дня
Прекрасно выполненная работа, с Максимом очень приятно работать!
Получил удовольствие от сотрудничества, без придирок, оплатил сразу после проверки. Надеюсь еще поработать!
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