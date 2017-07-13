Необходима верстка нескольких страниц проекта. Верстка не адаптивная, элементы просто должны масштабироваться под размеры окна.

На странице main нужно будет подключить javascript слайдеры (по вашему усмотрению).

На странице case не нужно копировать весь текст, можно сверстать просто все хэдеры и какой-либо один текстовый блок с кнопкой и один блок с цитатой.