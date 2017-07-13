Верстка нескольких страниц проекта

HTML-версткаЗавершен21 заявка305 просмотров
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Необходима верстка нескольких страниц проекта. Верстка не адаптивная, элементы просто должны масштабироваться под размеры окна.  

На странице main нужно будет подключить javascript слайдеры (по вашему усмотрению).

На странице case не нужно копировать весь текст, можно сверстать просто все хэдеры и какой-либо один текстовый блок с кнопкой и один блок с цитатой.

6 лет назад
bebnev_ae
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
sergromanenko1
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$50
2 дня
От сотрудничества остались только положительные эмоции. Работа выполнена качественно и в срок. Все требования были соблюдены. Рекомендую!
Сотрудничество прошло отлично, оплата сразу же после выполнения. Антон - хороший заказчик! Рекомендую!
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