Верстка под Sencha Touch или JQuery Mobile

Нужно сверстать хтмл5 сайты-визитки, которые будут работать через мобильные приложения на телефонах Андроид и Айфон.

Это достигается по средствам работы со следующими фреймворками, опыт работы с которыми необходим верстальщику:

www.sencha.com

jqtouch.com/

Изначально нужно верстать с шаблонов, которые предлагают эти самые фреймворки, а в последствии уже и из макетов.

Плюсом будет:

мобильный телефон с андроид системой, чтобы он сразу мог тестировать то , что он создает.

Бюджет зависит от объема работ.

Кроме того, по необходимости все надо будет дорабатывать, так что это работа не на один раз.