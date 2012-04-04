Верстка под Sencha Touch или JQuery Mobile

$500
HTML-версткаЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Нужно сверстать хтмл5 сайты-визитки, которые будут работать через мобильные приложения на телефонах Андроид и Айфон.

Это достигается по средствам работы со следующими фреймворками, опыт работы с которыми необходим верстальщику:

www.sencha.com

jqtouch.com/

Изначально нужно верстать с шаблонов, которые предлагают эти самые фреймворки, а в последствии уже и из макетов.

Плюсом будет:

мобильный телефон с андроид системой, чтобы он сразу мог тестировать то , что он создает.

Бюджет зависит от объема работ.

Кроме того, по необходимости все надо будет дорабатывать, так что это работа не на один раз.

jQuery
12 лет назад
sm1rk
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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