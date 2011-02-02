Необходимо сверстать рассылку для отправки в программе ePochta Скриншот прикрепляется
Верстка PSD макетов
Здравствуйте.
Требуется оперативная верстка макетов для сайта, валидно и кроссбраузерно. Сроки 2 дня (сегодня и завтра).
Страниц порядка 20, с незначительными изменениями в блоке контента (стили заголовков, элементы контактной формы и т.д.).
Макеты в PSD, вот их jpeg копии
http://i055.radikal.ru/1102/0a/86deb6241f60.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1102/75/394fada1df63.jpg
Заказов будет достаточно, разной сложности.
Заявки фрилансеров
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