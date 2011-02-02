Верстка PSD макетов

$110
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок236 просмотров

Здравствуйте.

Требуется оперативная верстка макетов для сайта, валидно и кроссбраузерно. Сроки 2 дня (сегодня и завтра).

Страниц порядка 20, с незначительными изменениями в блоке контента (стили заголовков, элементы контактной формы и т.д.).

Макеты в PSD, вот их jpeg копии

http://i055.radikal.ru/1102/0a/86deb6241f60.jpg

http://s44.radikal.ru/i104/1102/75/394fada1df63.jpg

Заказов будет достаточно, разной сложности.

14 лет назад
Be3
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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