Нужно сверстать две формы. Каждая в отдельном диве. Цена за все 15$ (WM). Оплата по факту. Обращаю внимание на select. IE6-8, Opera, FF 3 Оставляйте ...
Внести ряд исправлений на сайте
Имеется сайт-помойка — globalfruit.ru
Нужно чуть-чуть приблизить его к человеческому виду.
1) Поправить ширину сайта, чтобы просматривалось без прокрутки на стандартном мониторе с разрешение 1024х768. Internet Explorer, Firefox
2) На всех страницах сайта контактную информацию (под кнопками) выставить вровень с анимацией «Доставка овощей и фруктов». И полоска под этим всем на одинаковом расстоянии, также на всех страницах.
3) В разделе «Наш сервис» нижнюю анимацию поставить между 1-ым и 2-ым, 2-ым и 3-им текстами – посередине, также в разделе вакансия.
4) Раздел «Контакты» загрузка карты должна работать.
5) Заходить в меню через верхние клавиши могли все пользователи всех поисковых систем.
6) Раздел «Прайс-лист» заголовок "Сухофрукты" поправить.
7) Анимированные кнопки заменить на простые текстовые ссылки для удобного перехода по всем страницам сайта. Сейчас работает не у всех пользователей.
8) Фоновое изображение сделать по центру, убрать двойную повторяемость графики.
9) Весь текст заменить согласно присланным файлам.
10) Все заголовки на страницах, сделанные в "готической" графике, заменить текстом
11) На все страницы сайта установить систему сбора и анализа статистики посещений
Файлы с текстом для наполнения страниц вышлю.
Пишите свою стоимость работы, пожалуйста.
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