Внести ряд исправлений на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки203 просмотра

Имеется сайт-помойка — globalfruit.ru

Нужно чуть-чуть приблизить его к человеческому виду.

1) Поправить ширину сайта, чтобы просматривалось без прокрутки на стандартном мониторе с разрешение 1024х768. Internet Explorer, Firefox

2) На всех страницах сайта контактную информацию (под кнопками) выставить вровень с анимацией «Доставка овощей и фруктов». И полоска под этим всем на одинаковом расстоянии, также на всех страницах.

3) В разделе «Наш сервис» нижнюю анимацию поставить между 1-ым и 2-ым, 2-ым и 3-им текстами – посередине, также в разделе вакансия.

4) Раздел «Контакты» загрузка карты должна работать.

5) Заходить в меню через верхние клавиши могли все пользователи всех поисковых систем.

6) Раздел «Прайс-лист» заголовок "Сухофрукты" поправить.

7) Анимированные кнопки заменить на простые текстовые ссылки для удобного перехода по всем страницам сайта. Сейчас работает не у всех пользователей.

8) Фоновое изображение сделать по центру, убрать двойную повторяемость графики.

9) Весь текст заменить согласно присланным файлам.

10) Все заголовки на страницах, сделанные в "готической" графике, заменить текстом

11) На все страницы сайта установить систему сбора и анализа статистики посещений

Файлы с текстом для наполнения страниц вышлю.

Пишите свою стоимость работы, пожалуйста.

15 лет назад
destroyer666
Александр 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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