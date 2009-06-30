Нужно сверстать несколько страниц интернет-магазина в html. Работа довольно простая. Основная часть верстки уже есть, нужны только новые элементы. Но тем не менее качество необходимо высокое. 100% кроссобраузерность, чистый ...
Вёрстка готового дизайна под DLE
Нужна КАЧЕСТВЕННАЯ вёрстка готового дизайна под движок DLE.
Любителей просьба не беспокоить.
ТОЛЬКО если Вы имеете ХОРОШИЙ опыт работы именно с DLE.
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