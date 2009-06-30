Вёрстка готового дизайна под DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок214 просмотров

Нужна КАЧЕСТВЕННАЯ вёрстка готового дизайна под движок DLE.

Любителей просьба не беспокоить.

ТОЛЬКО если Вы имеете ХОРОШИЙ опыт работы именно с DLE.

DLE
16 лет назад
Nick_D
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$60
3 дня
Человек знает своё дело на 5+ Сделал чётко, быстро, без единого недочёта! Такого исполнителя на самом деле редко встретишь. Теперь по вёрстке только к нему. И всем рекомендую! Огромное спасибо, Стас!
Очень приятный в общении заказчик =) Работа с ним - одно удовольствие. Рекомендую каждому. Надеюсь на постоянное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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