Вёрстка сайта по ТЗ

HTML-версткаЗавершен1 заявка175 просмотров
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Необходимо сделать вёрстку сайта по ТЗ

Верстка сайта
7 лет назад
Katerina_T_
Екатерина 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
$60
5 дней
Спасибо за сотрудничество! Работа выполнена отлично!
В очередной раз хорошо поработали, спасибо за проект.