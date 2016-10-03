Добавить русский язык (шрифт) в одностраничник на bootstrape.

HTML-версткаЗакрыт12 заявок214 просмотров
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Привет. Работа за хорошие развернутый отзыв + по вашему желанию накину вам в группу вк 200 живых подписчиков + проконсультирую по продвижению сообществ, заработку на сообществах.

Думаю знающим людям сделать это займет не более 1 часа.

Добавьте какой-нибудь красивый, современный шрифт, а не классические Arial или Sans Sarif.

Ссылка на шаблон: https://www.dropbox.com/s/88wnzbnzmihswfd/onassis.zip?dl=1

Bootstrap
7 лет назад
AndroidMob
Владислав 
34 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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