Добавить русский язык (шрифт) в одностраничник на bootstrape.

Привет. Работа за хорошие развернутый отзыв + по вашему желанию накину вам в группу вк 200 живых подписчиков + проконсультирую по продвижению сообществ, заработку на сообществах.

Думаю знающим людям сделать это займет не более 1 часа.

Добавьте какой-нибудь красивый, современный шрифт, а не классические Arial или Sans Sarif.

Ссылка на шаблон: https://www.dropbox.com/s/88wnzbnzmihswfd/onassis.zip?dl=1