Нужен фавикон для женского магазина. Рисунок - уникальный! Типа картинки платья, что то в этом роде..
Доработать иконки
Нужно доработать иконки. Иконки используются в программе-детекторе движения.
AppNotify.ico - иконка программы в трее
AppActiveNotify.ico - иконка активности процесса детектирования (используется в трее)
NotifyWarning.ico - иконка тревоги (тоже используется в трее)
Что надо:
1) подравнять AppNotify.ico, кривая она какая то.
2) на основе AppNotify.ico придумать остальные
Заявки фрилансеров
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