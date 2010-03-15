Доработать иконки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт6 заявок218 просмотров

Нужно доработать иконки. Иконки используются в программе-детекторе движения.

AppNotify.ico - иконка программы в трее

AppActiveNotify.ico - иконка активности процесса детектирования (используется в трее)

NotifyWarning.ico - иконка тревоги (тоже используется в трее)

Что надо:

1) подравнять AppNotify.ico, кривая она какая то.

2) на основе AppNotify.ico придумать остальные

15 лет назад
SlepovAlex
Как 
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18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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