Иконки персонажей для игры в стиле фэнтези

Для игры в стиле фэнтези нужны иконки с персонажами, 40*40 px, анимированные, около 40 штук.

Интересует стоимость и сроки изготовления.

В прикрепленном архиве пример гифки, которая сейчас есть и на которую НЕ стоит равняться ) Нужны более качественные и красочные, чтобы не сливались с фоном (пример на скрине). За основу брались персонажи из цивилизации, исходники там же в архиве, есть для всех персонажей. Размер гифки 40*40, но внутри нужен отступ где-то в 2 пикселя. Креатив приветствуется, но приблизительная стилистика и действия персонажа те же.