Можно обработать иконки под наш стиль, которые вы найдете, но нельзя полностью скопировать и подобрать чужие иконки. Если с платного фотостока - то можно.

1. Нужно доработать набор иконок по примеру, который в приложении

2. Иконки нужно добавить в этот файл правее остальных иконок