Иконки для agrohoz.by

Добрый день. Есть небольшой набор иконок для форума, иконки используются в виде реакций к постам (вместо классического Лайка). Необходимо нарисовать еще 1 иконку (смайлик) [u]в том же стиле, что и другие в наборе[/u]. Новая иконка ...