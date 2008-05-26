Иконки для норвежского сайта

# 1 — $

Требуется нарисовать три иконки для веб-проектов.

первая - рыбное производство - два человечка, девушка и молодой человек (рыбак и рыбачка)

вторая - строительство - два человечка, девушка и молодой человек (два рабочих)

третья - медицина - два человечка, девушка и молодой человек (доктор с медсестрой)

Примеры иконок в портфолио, нужно таких, только по два.

Оплата сразу после выполнения работы. (яндекс.деньги)

Предоплата по договорённости. (яндекс.деньги)

Без положительного рейтинга и отзывов предоплаты не будет. (яндекс.деньги)

Писать ТОЛЬКО по ай-си-кью - 37-80-37-009, указывайте, что рисовать иконки.

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ДОБАВЛЕНО:

- Пишите в аську, отвечать тут и стучать каждому нету времени (

- Иконки должны быть как минимум 512x512px