Нужны иконки

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Закрыт18 заявок305 просмотров

Нужны иконки для сайта 5 штук:

a. пиктограмма «для дома» - схематическое изображение одноэтажного дома

b. пиктограмма «для школы» - схематическое изображение школы или здания напоминающего школу (например административное здание перед которым стоят фигурки детей например такие или похожие)

c. пиктограмма «новое слово в безопасности» - текст в квадратной рамке

d. пиктограмма «в парке» - схематическое изображение парка или детей на фоне деревеьев

e. пиктограмма «во дворе - схематическое изображение детей на фоне двора или площадки, песочницы т.д

f. пиктограмма «наши отличия» - текст в квадратной рамке

17 лет назад
desper
Максим 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров